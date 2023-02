IVPC DelFes Avellino, Valentini: "Serenità e nuova prospettiva" Il commento del lungo biancoverde dopo le due vittorie consecutive

L'IVPC DelFes Avellino è reduce dal successo ottenuto contro la White Wise Basket Monopoli, il secondo consecutivo in campionato. "È un bel momento e la vittoria più importante è quella di domenica scorsa. Eravamo in estrema difficoltà. - ha spiegato il centro dell'IVPC DelFes, Andrea Valentini - Siamo stati colpiti tutti dall'influenza, chi più, chi meno. Io ho avuto un problema alla mano durante la settimana. Mi sono allenato solo sabato nell'ultimo allenamento pre-gara. Era una situazione di emergenza ed è stata una bella vittoria".

Crescita nel gruppo e l'ingresso di Verazzo

"Abbiamo spianato la strada in vista dei prossimi match, che saranno sempre difficili, ma puntiamo alla vittoria e alla continuità. - ha aggiunto il lungo biancoverde - Abbiamo ritrovato serenità, anche in allenamento. Anche in classifica ci stiamo riavvicinando alle prime posizioni. Dobbiamo rimanere umili e pensare che il lavoro in palestra sia fondamentale per ottenere poi i risultati".

Nel frattempo, è ufficiale l'arrivo di Armando Verazzo. "Ci permette ulteriore dimensione nel roster, una rotazione importante tra gli esterni e possibilità di aumentare anche l'intensità difensiva".