IVPC DelFes Avellino, Sandri: "Ripartiamo con fame, tutti insieme" La guardia/ala: "Divertirsi è importante, come soffrire, lavorare e migliorare di squadra"

Prosegue la preparazione dell'IVPC DelFes Avellino. Ultima fase della sosta del campionato in Serie B per la Coppa Italia. La stagione regolare riparte nel weekend. Domenica, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, la squadra irpina ospiterà il CJ Basket Taranto per la ventitreesima giornata del girone D.

"Dobbiamo crescere come squadra"

"Abbiamo approfittato della pausa del campionato sin dalla settimana scorsa per intensificare gli allenamenti. - ha spiegato la guardia/ala dell'IVPC DelFes, Daniele Sandri - Si deve sempre approfittare di quei momenti in cui si può recuperare il terreno perduto. Dobbiamo crescere molto di squadra. Dobbiamo recuperare ancora terreno e dobbiamo farlo con fame, con voglia di continuare a migliorare. È stato l'obiettivo di questo periodo".

Domenica la sfida casalinga con il CJ Basket

"Con Taranto sarà una partita difficile. È una squadra che ha ottenuto buoni risultati e che sa mettere in difficoltà le squadre che giocano in casa. - ha aggiunto Sandri - Dovremo essere pronti. guardare a noi stessi per tirare fuori il meglio da tutti. Questa gara, legata ovviamente a quelle che giocheremo da qui alla fine, sarà molto importante per il nostro posizionamento e per la nostra crescita, per la nostra consapevolezza, che farà la differenza nei momenti decisivi di questa stagione".

Sull'impatto con la realtà

"Mi trovo bene. È un bel gruppo, composto da bravi ragazzi. Riesco a esprimermi in campo, mi dà gioia e mi diverte molto. Divertirsi è importante, ma ci si deve divertire nel lavorare, nel soffrire, nel migliorare. Mi trovo bene anche in città, lo stesso vale per la mia famiglia. Va tutto bene e l'importante è ottenere i risultati che vuole la società per gioire tutti insieme".