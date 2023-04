Oceanika Nuoto Sturno: risultati da record al Trofeo Centro Sud Italia Ecco tutte le medaglie e le prestazioni di squadra e individuali per il gruppo altirpino

L'Oceanika Nuoto Sturno, guidata dal tecnico Denis Famiglietti, ha preso parte al Trofeo Centro Sud Italia di Nuoto Pinnato con risultati da record. Due medaglie d'argento per Rosetta Castellano (50 e 100 stile libero), un oro e un bronzo (100 e 500 stile) per Lucia Graziosi, un oro e un argento per Pina Palumbo (50 e 200 stile) e due argenti per Angelo Carrabs (50 e 100 stile), argento per Giuseppe Sasso (50 stile), bronzo per Tony Cipriano (50 stile), due argenti (50 e 100 stile) e un oro (200 stile) per Franco Ulto, due argenti per Antonio Romano (50 e 100 stile), due argenti (100 e 200 stile) per Giulia Mirra, bronzo per Monica Puopolo (100 stile) e per Adriana Graziosi (100 stile), due argenti per Alessandra Menna (100 e 200 stile), bronzo per Marco Sasso (100 stile), un oro (200 stile) e un bronzo (100 stile) per Matteo Masuccio), bronzo per Alberto Boscia (100 stile), un oro (100 stile) e un bronzo (50 stile) per Davide Romano, bronzo per Valerio Piccolo (50 stile), un argento per Giuseppina Credenza (100 stile), un bronzo per Gessica Fiorillo (100 stile) e per Francesco D'Anna (100 stile).

Altirpini secondi come società master

Inoltre, l'Oceanika ottiene in staffetta il primo e il secondo posto nella 4x100 over 220 e il secondo posto nella 4x100 seconda categoria e nella 4x100 U140. Il team altirpino ottiene il secondo gradino del podio come società Master. Ottimi piazzamenti anche per Federica Pugliese, Elena Cerundolo, Ludovica Carbone, Pasquale Pelosi, Giulia Varone, Felisia Fiorillo, Luigi Ambrosone, Fiamma Melchionna, Francesca Forgione, Marco Flammia, Federica Varone, Leo Conte, Mihaela Loredena Talalai, Giada Di Leo, Francesco Achille Vitale, Maniela Imbriano, Dino Cuoco, Gessica Pagliaruli, Andrea De Gianni, Antonio De Gianni, Giulia Incarnato e Orazio Troiano.

Foto: Oceanika Nuoto Sturno