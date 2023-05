Nuoto Pinnato, Oceanika Sturno: ottimi risultati al Criterium Nazionale Tutti i numeri firmati dal gruppo guidato dal tecnico Denis Famiglietti

"Risultati da record", così l'Oceanika Nuoto Sturno celebra i risultati ottenuti al Criterium Nazionale di Nuoto Pinnato. Al Vilaggio Sportivo Bella Italia di Lignano Sabbiadoro la squadra altirpina, guidata dal tecnico, Denis Famiglietti, hanno conquistato, nella categoria master il secondo posto nei 50 pinne e il terzo posto nei 100 pinne con Monica Puopolo, il terzo posto nei 50 e nei 200 pinne con Rosetta Castellano, il secondo posto nei 200 pinne con Alessandra Menna, il primo posto nei 200 pinne con Giulia Mirra, il primo posto nei 200 pinne, il secondo nei 50 pinne e il terzo nei 100 pinne con Angelo Carrabs, il primo posto nei 50, 100 e 200 pinne con Franco Ulto e il primo posto nei 50 e 100 pinne con Antonio Romano.

Seconda posizione per Giuseppina Credenza nei 100 pinne. Alberto Boscia ha ottenuto il terzo posto nei 100 pinne e il secondo nei 200 pinne. Davide Romano ha chiuso con la prima posizione nei 400 pinne e secondo posto nei 200 pinne. Terza posizione nei 200 pinne per Marco Flammia. Ottimi risultati anche per Matteo Masuccio, Adriana Graziosi, Giada Di Leo, Loredana Talalai, Manila Imbriano, Francesca Forgione, Lucia Graziosi e Luigi Ambrosone.

Foto: Oceanika Nuoto Sturno