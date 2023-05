Giro d'Italia in Irpinia: festa ad Atripalda oltre la pioggia Soddisfazione per il presidente della Provincia Buonopane e per il sindaco Spagnuolo

È stato il giorno della quinta tappa del Giro d'Italia numero 106, partenza da Atripalda e arrivo a Salerno: 171 chilometri. Ieri l'arrivo a Lago Laceno con il succeso del francese Paret-Peintre, vincente sul norvegese Leknessund, nuova maglia rosa. In mattinata, alle 12.40, la ripartenza dal comune del Sabato con l'Irpinia protagonista per la soddisfazione del presidente della provincia di Avellino, Rizieri Buonopane: "La carovana ha attraversato tanti Comuni della Provincia. È un modo per mettere in risalto le nostre bellezze paesaggistiche, ma non solo. È un'organizzazione straordinaria, con RCS e con l'amministrazione comunale e con le attività di Atripalda, che hanno dato vita a una serie di iniziative nei giorni scorsi, ieri sera e ancora oggi. Peccato davvero per il maltempo".

L'obiettivo di riaccogliere la carovana rosa nei prossimi anni

Atripalda ritrova il Giro d'Italia e punta a riaccoglierlo come sede di partenza o di arrivo anche nelle prossime edizioni. "Siamo una realtà a vocazione commerciale che ha bisogno, ovviamente, di flussi di turisti per poter aumentare i propri fatturati. - ha aggiunto il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo - C'è necessità di far conoscere la città e la provincia ovunque, nel mondo. Essendo una vetrina l'abbiamo allestita nel migliore dei modi".