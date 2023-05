L'IVPC DelFes Avellino vince a Taranto e chiude la serie: è in Serie B Nazionale Tre successi consecutivi e la squadra irpina conquista il pass per la nuova categoria d'elite

L'IVPC DelFes Avellino ha chiuso la serie del play-in vincendo a Taranto in gara 3 con il risultato di 62-84 e strappa il pass per partecipare alla Serie B Nazionale 2023/2024. L'obiettivo stagionale è stato centrato dalla società irpina con coach Andrea Crosariol protagonista nel rilancio lungo la seconda parte della stagione regolare e che ha portato la squadra biancoverde a vincere lo spareggio per accedere alla nuova B, d'elite con la riforma definita dalla FIP nella scorsa estate.

Il tabellino

CJ Basket Taranto - IVPC Del Fes Avellino 62-84 (12-27, 16-23, 18-16, 16-18)

CJ Basket Taranto: Francesco Villa 20 (5/7, 3/7), Simone Rocchi 12 (2/4, 1/5), Diego Corral 10 (3/8, 1/3), Gianmarco Conte 9 (1/3, 0/1), Enzo damian Cena 4 (1/2, 0/3), Mattia Graziano 4 (1/3, 0/1), Francesco D'agnano 2 (1/1, 0/0), Luca Sampieri 1 (0/2, 0/0), Santiago Bruno 0 (0/2, 0/2), Andrea francesco Liace 0 (0/1, 0/0), Francesco Gaeta 0 (0/0, 0/0), Marcello Piccoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 30 - Rimbalzi: 40 14 + 26 (Diego Corral 9) - Assist: 6 (Santiago Bruno 2)

IVPC Del Fes Avellino: Matteo Caridà 26 (3/7, 6/9), Andrea Traini 13 (2/4, 3/5), Daniele Sandri 11 (1/1, 2/3), Giacomo Eliantonio 8 (4/7, 0/2), Andrea Valentini 6 (3/5, 0/0), Giovanni Carenza 5 (0/1, 1/2), Andrea Bianco 5 (1/1, 1/2), Donato Vitale 3 (0/0, 1/5), Armando Verazzo 3 (1/3, 0/1), Marco Venga 2 (1/1, 0/0), Gabriele Signorino 2 (1/1, 0/0), Riccardo Arienti 0 (0/2, 0/1)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Andrea Valentini, Giovanni Carenza 7) - Assist: 15 (Andrea Traini 6)