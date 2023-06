L'IVPC DelFes Avellino in Serie B Nazionale: il possibile format e le avversarie 34 squadre aventi diritto, 2 ingressi con il ripescaggio: lo scenario

La lunga fase di off-season non si è ancora aperta con i campionati nazionali in evoluzione. C'è ancora in palio lo Scudetto con la "bella" tra l'EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna, in programma domani al Mediolanum Forum di Assago: attesa per l'ultimo verdetto dal campo per i primi tre livelli del basket italiano, ma resta da definire l'organico della Serie B Nazionale.

Rumors di cambi di titolo

Serie A da 16 squadre con le promozioni della Vanoli Cremona e della Giorgio Tesi Group Pistoia, Serie A2 da 24 squadre e 2 gironi, Serie B da 36 e 2 raggruppamenti. Se per i primi due livelli non ci sono dubbi sul format, per la B Nazionale, appena nata dopo i play-in, c'è ancora il punto interrogativo, ma si va verso la definizione di 2 gironi da 18. Dopo il flusso promozioni/retrocessioni impazzano, come ogni estate, i rumors relativi ai cambi di titolo. C'è la Real Sebastiani Rieti con la prospettiva A2 e all'ipotetico titolo vacante di B potrebbe guardare la Virtus Arechi Salerno, retrocessa in B Interregionale. Inoltre, a oggi sono 34 le aventi diritto alla partecipazione alla B Nazionale e la classifica ripescaggi è guidata da Lumezzane e dalla Andrea Costa Imola con Taranto e Pavia subito dietro.

Serie B Nazionale 2023/2024

Partecipanti (34/36)

Piemonte: Omegna

Lombardia: Bernareggio, Crema, Desio, Legnano, Orzinuovi

Veneto: Mestre, V. Padova, S. Vendemiano, Vicenza

Toscana: L. Livorno, P. Livorno, H. Montecatini, Montecatiniterme, Piombino

Emilia Romagna: Faenza, Fiorenzuola, V. Imola, Ozzano, Piacenza, Ravenna

Marche: Fabriano, Jesi

Abruzzo: Chieti, Roseto

Campania: Avellino, Caserta, Sant'Antimo

Lazio: Cassino, NPC Rieti, RS Rieti

Puglia: Bisceglie, Ruvo, S. Severo

Classifica ripescaggi (2): Lumezzane, AC Imola, Taranto, Pavia

Ipotesi titolo sportivo: RS Rieti in A2 (Mantova), VA Salerno in B