Basket, DelFes Avellino: Crosariol coach, ecco lo staff tecnico La società irpina è lavoro per la stagione di Serie B Nazionale 2023/2024

Ieri la DelFes Avellino ha comunicato il rinnovo con Andrea Crosariol. In mattinata la società irpina, al lavoro per la Serie B Nazionale 2023/2024 con la partecipazione conquistata con la vittoria nel play-in contro il Cus Jonico Basket Taranto, ha ufficializzato la conferma di tutto lo staff tecnico. Salvatore Formato sarà il vice di Crosariol con Antonio Curcio secondo assistant del milanese. Massimo Picariello sarà il preparatore fisico della DelFes anche nel prossimo campionato. "Sono estremamente felice di continuare l'avventura ad Avellino. Siamo già al lavoro per programmare la prossima stagione", aveva affermato Crosariol nella giornata di ieri.

Il comunicato ufficiale

"La Del Fes Avellino comunica di aver confermato l’intero staff tecnico per la stagione sportiva 2023/2024. Nel prossimo campionato così a coadiuvare coach Crosariol ci saranno Salvatore Formato nel ruolo di primo assistente e Antonio Curcio nel ruolo di secondo assistente. Inoltre è stata rinnovata la fiducia in Massimo Picariello che continuerà a ricoprire il ruolo di preparatore fisico".