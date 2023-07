Avellino: riecco il Meeting di Atletica. Saviano: "Ottimi atleti in pista" Rinviato lo scorso 14 giugno, dal pomeriggio le gare al Campo Coni di via Tagliamento

Era in programma il 14 giugno scorso, ma l'allerta meteo determinò il rinvio a oggi. Riecco il meeting internazionale di atletica leggera "Trofeo Città di Avellino". È il giorno della trentaseiesima edizione al Campo Coni di via Tagliamento: "Ci stiamo riprendendo. Dopo gli anni della pandemia non avevamo ancora un programma così composito. - ha spiegato il delegato Coni Avellino, Giuseppe Saviano - Stiamo riprendendo le abitudini del passato chiamando atleti di valore che saranno protagonisti sulla pista del Campo Coni. È nell'interesse degli atleti e dell'atletica provinciale e regionale. Il rinvio era stato un atto motivato dall'allerta meteo regionale. Chiarisco questo aspetto per andare oltre quello che avevo sentito e letto nel mese di giugno. C'è anche da dire che avremmo perso uno spettacolo, in programma invece oggi con tanti atleti nazionali e internazionali e con record molto interessanti in pista".

Gianfreda: "Pronti a risultati interessanti"

"È una gara composita. Ci saranno parecchi atleti italiani alla ricerca di minimi di qualificazione per i campionati nazionali di categoria. - ha aggiunto Pino Gianfreda, storico speaker del meeting "Città di Avellino" - E sono anche alla ricerca del conseguimento di risultati che possano portare punteggi per il campionato di società under 23. Fa caldo, ma non caldissimo: speriamo che sia il clima utile per consentire agli atleti di ottenere risultati importanti a livello individuale".