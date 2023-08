Nuoto pinnato, tre ori ai campionati italiani per l'Oceanika Sturno Ancora una buona affermazione per la società di Sturno

Il 28 e 29 luglio al Lago di Viverone, in Piemonte, si sono svolti i campionati Italiani in acque libere di nuoto pinnato. Ancora un buon risultato per la società Oceanika Sturno che ha portato a casa due medaglie d'oro con Davide Romano nella categoria Juniores 1000 e 3000 mt e un primo posto anche con Franco Ulto nella categoria Master 1000 mt.