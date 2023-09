La Feldi Eboli si aggiudica il terzo "Memorial Sandro Abate": 4-3 al PalaSele Mercoledì 13 settembre il test amichevole al PalaDelMauro con il Canosa

La Feldi Eboli porta a casa il secondo memorial Sandro Abate. I verdeazzurri, dopo aver chiuso il primo tempo con il parziale di 0-2 a loro favore, hanno subito la rimonta da parte dei padroni di casa: sul parquet del PalaSele, la gara amichevole è terminato con il risultato finale di 4-3. Per le Volpi è stata decisiva la doppietta di Marinovic e le reti di Braga e Patias; per gli irpini, bis di Etzi e gol di Gui. Intanto, inizia il conto alla rovescia per il secondo test pre-season: mercoledì 13 settembre,al PalaDelMauro, sarà match con l'ASD Canosa.