La nuova Scandone verso la Serie B Interregionale: ecco la prima fase La nuova società biancoverde vivrà contro la Dinamo Basket Brindisi il debutto ufficiale

La nuova Felice Scandone Avellino è al lavoro per la stagione di Serie B Interregionale. Il club presieduto da Marco Trasente ha presentato il roster e la divisa ufficiale per la stagione 2023/2024 con un richiamo al campionato 1985/1986. "Sono contento della squadra allestita in poco tempo, sono contento della dirigenza e delle persone che ci seguono. - ha affermato Trasente - Ho buone sensazioni. Abbiamo fatto tutto un po' di corsa dal primo giorno. Dall'acquisizione del titolo è stato un tour de force. Ora c'è la squadra, la dirigenza è solida e andiamo spediti verso la prima di campionato. Presumo che ci saranno altri due ingressi nell'organigramma da qui a fine settembre verso l'avvio del campionato. Abbiamo due caselle da riempire". Sul retro in uno scudo ci sono i numeri di maglia di Gigetto Valentino, Vito Lepore e Mimmo Bellizzi: "È giusto ricordare chi ha fatto grande la Scandone, era doveroso ricordare tre figure importantissime. Abbiamo riprodotto una canotta degli anni '80", ha rimarcato Trasente.

Coach Sanfilippo: "Campionato da decifrare in corso d'opera"

"È una squadra che si sta conoscendo, cercando di stabilire le gerarchie. .- ha aggiunto il coach dell'ASD Felice Scandone, Nino Sanfilippo - È una squadra giovane e che dovrà trovare il suo equilibrio. Non ci sono storie e background pesanti, ma è giusto così. Sono tutti alla pari e quotidianamente si costruiranno il loro percorso. Il campionato? Non lo so perché sarà una quarta serie senza uno straniero, ma qualche giovane italiano avrà spazio, potrà giocare. Ci sono due squadre avanti a tutte, Monopoli e Salerno, e poi c'è un gruppone in cui è presente anche la nostra squadra che vuole evitare le zone calde della classifica".

I numeri di maglia: 3 Francesco D'Offizi, 4 Joaquin Sanchez, 6 Giuseppe Scolpini, 7 Andrea Bianco, 8 Gianluca Mazzagatti, 13 Luigi Cianci, 17 Jacopo Soliani, 23 Tommaso Pichi, 57 Fabrizio Trapani, 99 William Bassilekin.

Serie B Interregionale

Prima Fase

1) Dinamo Basket Brindisi - Felice Scandone Avellino (30/9 - 9/12)

2) Felice Scandone Avellino - Adria Bari (7/10 - 17/12)

3) Cestistica Benevento - Felice Scandone Avellino (14/10 - 21/12)

4) Felice Scandone Avellino - Promobasket Marigliano 2003 (21/10 - 7/1)

5) Felice Scandone Avellino - Basket Corato (28/10 - 14/1)

6) Power Basket Salerno - Felice Scandone Avellino (1/11 - 18/1)

7) Felice Scandone Avellino - Angri Pallacanestro (4/11 - 21/1 - 21/1)

8) Pol. Virtus Molfetta 2014 - Felice Scandone Avellino (12/11 - 27/1)

9) Felice Scandone Avellino - Action Now Monopoli (18/11 - 4/2)

10) Sveva Pall. Lucera - Felice Scandone Avellino (26/11 - 10/2)

11) Felice Scandone Avellino - Mola New Basket 2012 (2/12 - 18/2)