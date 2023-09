Verso Sandro Abate-Olimpus Roma, Comella: "Pronti a sudare la maglia" Il vice allenatore verdeazzurro: "I giocatori dovranno lottare gara dopo gara"

É tutto pronto per l'inizio del campionato di Serie A di futsal 2023/24. La Sandro Abate si appresta ad affrontare il suo quinto anno in massima Serie: la prima giornata della regular season è in programma venerdì 29 settembre, al PalaDelMauro, con fischio d'inizio alle 20:30, contro l'Olimpus Roma. Gli irpini sono reduci dal quinto posto in classifica conquistato nella scorsa stagione, con il cammino verso i playoff scudetto interrotto solo ai quarti di finale.

A scandire l'attesa per la sfida contro i Blues, è il vice allenatore verdeazzurro Vinicio Comella: “I propositi della Sandro Abate sono quelli di iniziare un altro anno in Serie A provando a mantenere sempre in alto il nome di questa società migliorando giorno dopo giorno. Sappiamo molto bene che ripetersi è complicato".

Riguardo la sfida contro l'Olimpus Roma: "Si tratta di una squadra importante, la vice campione d’Italia che ha cambiato pochissimo rispetto allo scorso anno. La forza nasce da un gruppo che si conosce già. Inoltre, sono stati inseriti giocatori importanti come Fortino e Luizinho che, ovviamente, sono calcettisti che non sto qui a raccontare la loro grandezza. É una squadra tosta e ben organizzata".

I verdeazzurri alle prese con alcune defezioni: "La squadra ha voglia di farsi conoscere dal pubblico di casa nel miglior modo possibile. Arriviamo con la consapevolezza e la voglia di fare una partita importante. Ci sono alcune assenze, tra cui anche il capitano Massimo Abate. I giocatori dovranno lottare anche per lui e per conquistare qualcosa di grande".

Infine, un appello ai tifosi: "Chiediamo di starci vicino. Noi promettiamo tanto impegno e che ogni gara sarà una guerra. Non sarà sempre facile e chiediamo loro di non mollare proprio in quei periodi. Mai come quest’anno il pubblico sarà il sesto uomo in campo".