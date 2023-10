Campionato Nazionale Ciclismo strada CSI: Albanese oro nella Woman Master 1 L’atripaldese si è imposta domenica sul tracciato di Foggia.

Annalisa Albanese ( Eco Evolution Bike) grande protagonista nel Campionato Nazionale Ciclismo su strada CSI 2023 che si è svolto Domenica mattina a Vieste in provincia di Foggia. La ciclista atripaldese vince la maglia tricolore nella rispettiva categoria Woman Master 1. Ma, andiamo per ordine. La manifestazione denominata Trofeo Sant’Antonio – Memorial Michele Notarangelo è stata organizzata dal team ASD Ciclamatori Vieste si è svolta in due partenze.

La prima alle 9.30 partenza delle categorie Élite Sport, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4. La seconda alle 9.35 partenza delle categorie Master 5, Master 6, Master 7, Master 8 e Donne.

Undici le Regioni rappresentate dalle società ciclistiche iscritte: Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia-Romagna Lombardia. I 161 corridori al via si sono misurati su un circuito di 21 km con 3 brevi salite da ripetere 3 volte. La prima di 900 metri subito dopo il via ufficiale con pendenza media del 6%, un secondo strappo di 700 metri con pendenza media del

5%, l’ultimo di 700 metri con pendenza media del 2%. Tredici campioni al traguardo tricolore, alle Marche, 7 volte sul gradino più alto del podio. Quattro maglie tricolori agli atleti pugliesi. Due titoli in Campania. A premiare e consegnare la maglia tricolore ai vincitori Biagio Nicola Saccoccio, responsabile Commissione tecnica nazionale ciclismo, Antonino Anzivino, presidente comitato provinciale Csi Foggia,

e i delegati tecnici del ciclismo Csi Puglia.

Questi i vincitori nazionali per le rispettive categorie:

Woman Master 1 Annalisa Albanese (team Eco Evolution Bike);

Woman Master 2 Cinzia Zacconi (New Mario Pupulli);

Woman Master 3 Emanuela Sampaolesi (Team Ponte Cycling);

Cat.Junior Cesare Laera (Tekno Bike Putignano);

Cat. Elite Domenico Principe (Cicli Spano Sapontino);

Cat. Master 1 Alessandro Descisciolo (ASD 95/105 RPM);

Cat Master 2 Nicolo’ Centanni (ASD 100% Bike);

Cat. Master 3 Enio Leone (Team Falco);

Cat. Master 4 Alessandro D’Andrea (Torello Bike);

Cat. Master 5 Alessandro Crino’ (Fight Club);

Cat Master 6 Mauro Maronari ( F.D. Steel);

Cat Master 7 Alberto Bonvini ( F.D. Steel);

Cat Master 8 Giovanni Cardillo (Pro.Gi.T. Sport).