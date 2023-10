Basket: Del Fes Avellino battuta al PalaDelMauro, vince la Bakery Piacenza Finale di 71-74 con la tripla di Soviero decisiva per la vittoria degli ospiti

La Del Fes Avellino esce sconfitta dal match contro la Bakery Basket Piacenza: finale di 71-74 e il gruppo di coach Andrea Crosariol non trova continuità. Due vittorie e due sconfitte dopo quattro turni per la Del Fes che subisce il 13-27 nel terzo quarto, rientra con decisione e sembra pronta allo sprint, ma l'inerzia cambia nuovamente nel finale con la tripla di Soviero, preziosa per la Bakery negli istanti conclusivi.

Il tabellino

Serie B Nazionale

Quarta Giornata

Del Fes Avellino - Bakery Basket Piacenza 71-74

Parziali: 19-18, 23-19, 13-27, 16-10

DF Avellino: Bortolin 21 (10/13, 0/0), Nikolic 12 (5/10, 0/2), Santucci 9 (1/2, 2/5), Vasl 8 (0/3, 2/9), Caridà 8 (1/3, 2/8), Burini 5 (2/3, 0/1), Carenza 4 (0/0, 1/3), Giunta 4 (2/3, 0/0), Verazzo (0/1, 0/1), Venga (0/1, 0/0), Spagnuolo, Schiavone

B. Piacenza: Criconia 16 (2/4, 2/5), Mastroianni 13 (2/3, 3/6), Wiltshire 11 (2/4, 2/5), Maglietti 10 (2/2, 2/2), Soviero 8 (1/2, 1/1), Besedic 7 (2/5, 1/2), Manenti 5 (0/2, 1/4), Marchiaro 4 (2/2, 0/1), El Agbani (0/2, 0/0), Perugino, Alberici