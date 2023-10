La Sandro Abate vince anche contro il Mantova: 3-2 al PalaDelMauro I verdeazzurri trovano il secondo successo consecutivo dopo la vittoria contro il Verona

La Sandro Abate conquista il secondo successo consecutivo. I verdeazzurri dopo la vittoria contro il Verona, riescono a strappare i tre punti anche contro il Mantova: la gara, valida per la terza giornata del campionato di Serie A di futsal, è terminata con il risultato finale di 3-2. Per gli irpini, rete di Gattarelli e doppietta di Gui; per gli ospiti, invece, a segno Cabeca e Donadoni. La formazione di Piero Basile tornerà in campo sabato 28 ottobre per la gara esterna contro l’Active Network: sarà calcio d’inizio alle 16.

Primo tempo

Parte subito propositiva la Sandro Abate, che dopo la fase di studio centra la prima rete quando il cronometro segna 2 minuti e 30 secondi con Gattarelli, che sfrutta al meglio un calcio d’angolo. Tenta subito di rientrare in partita il Mantova con Donadoni, che costringe il portiere Parisi a effettuare un miracolo. I padroni di casa si avvicinano più volte dalle parti di Fior, creando qualche grattacapo alla formazione ospite. La squadra di Milella riprova a pareggiare i conti con Cabeca, ma trova ancora una volta l’opposizione di Parisi. A soli cinque minuti dall’intervallo, Avellino commette fallo su Salas concedendogli una punizione pericolosa: lo stesso numero 88 del Mantova gela i verdeazzurri e porta il risultato nuovamente in parità. Squadre a riposo sul parziale di 1-1.

Secondo tempo

I primi squilli sono sempre dei verdeazzurri, prima con Gui, dopo con Avellino. Scorrono i minuti sul cronometro all’insegna dell’equilibrio, con occasioni maggiormente di marca verdeazzurra. Il risultato si sblocca dopo dodici minuti dall’inizio della ripresa, con la Sandro Abate che si porta in vantaggio grazie a un’azione personale di Gui, che prima strappa il pallone agli avversari e dopo sorprende Fior. Aumenta l’intensità a cinque minuti dal triplice fischio, prima con il gol del Mantova firmato da Donadoni, dopo con la rete di Gui, che centra la doppietta personale. Al PalaDelMauro, il punteggio è fissato momentaneamente sul 3-2. Mister Milella schiera Salas nel ruolo di portiere di movimento, ma la scelta non varia il risultato. La Sandro Abate resiste fino al triplice fischio e vince contro il Mantova.

Il tabellino.

Sandro Abate-Saviatesta Mantova 3-2

Marcatori: pt 2’30” Gattarelli, 14’50” Cabeca; st 11’24” Gui, 13’57” Donadoni, 14’32” Gui.

Sandro Abate: Parisi, Gattarelli, Gui, Avellino, Hozjan, Vitiello, De Luca, Etzi, Wilde, Di Luccio, Petrillo, Rizzo. Allenatore: Basile.

Saviatesta Mantova: Fior, Leleco, Misael, Lemos, Cabeca, Fontaniello, Ninz, Donadoni, Mascherona, Salas, Silveri, Donin, Allenatore: Milella.

Note: Ammoniti: Leleco, Avellino, Mascherona, Gui.