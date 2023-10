Sandro Abate - Napoli Futsal 1-1: a Hozjan risponde De Simone Gara giocata e terminata dopo il raid compiuto da una trentina di persone all'esterno del palasport

È terminata con il risultato di 1-1 la sfida tra la Sandro Abate e il Napoli Futsal. Reti nel secondo tempo di Hozjan e De Simone al PalaDelMauro, ma all'esterno dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari si sono vissuti attimi di forte tensione. "Incursione proditoria di una trentina di tifosi napoletani al PalaDelMauro dove si disputava la partita di calcio a 5 di serie A Sandro Abate - Napoli Futsal. - si legge nella nota della Questura di Avellino - Sono arrivati all’improvviso armati di bastoni e oggetti contundenti e hanno prima colpito alcune auto in sosta e poi si sono diretti verso il palazzetto da dove, nell’area antistante si sono scontrati con alcuni tifosi locali che, evidentemente avvertiti da qualcuno, sono usciti all’esterno. L’intervento del personale delle Forze dell’Ordine lì di servizio ha messo in fuga gli aggressori. Uno di loro, con lievi ferite, è stato bloccato e sarà arrestato. Un altro è stato rintracciato lontano dal palazzetto da una volante nell’azione di ricerca successiva. È napoletano e probabilmente faceva parte del gruppo. La sua posizione, non essendo stato colto in flagranza, allo stato non è chiara e quindi verosimilmente sarà denunciato. L’evento sportivo non ha subito ripercussioni. Attività investigativa ancora in corso".

Il tabellino

Calcio a 5 - Serie A

Quinta Giornata

Sandro Abate - Napoli Futsal 1-1

Marcatori: 9'35'' s.t. Hozjan, 12'38'' De Simone

S. Abate: Parisi, Ugherani, Wilde, Hozjan, Avellino, Vitiello, Gattarelli, De Luca, Etzi, Joselito, Di Luccio, Donatiello. All.: Basile.

Napoli F.: Bellobuono, Arillo, Ercolessi, Duarte, Dalas, De Gennaro, Peruigino, De Luca, Mancuso, Galletto, De Simone, Borruto. All.: Colini.

Note: Ammoniti: Hozjan, Basile, Joselito, Arillo, Wilde, Etzi

Arbitri: Simone Zanfino (Agropoli) e Bartolomeo Burletti (Palermo). Crono: Fabrizio Andolfo (Ercolano).

Foto: pagina ufficiale Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer