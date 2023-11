Basket, Serie B: la Del Fes Avellino batte Desio. Irpini primi con 3 squadre La squadra di Crosariol firma la terza vittoria di fila ed è in testa con 3 team dopo 7 turni

La Del Fes Avellino vince al PalaMeda, batte la Rimadesio Desio con il risultato di 75-90. È la terza vittoria consecutiva per la squadra di coach Andrea Crosariol che vola sul +8 al 10', conquista tre quarti di gioco e blinda il successo con il 16-24 dell'ultimo periodo. La Del Fes chiude la gara con cinque uomini in doppia cifra e trova la vetta della classifica. La Fabo Herons Montecatini perde in trasferta sul parquet della Solbat Piombino e viene raggiunta dalla Del Fes, dalla Caffè Toscano Pielle Livorno e dalla Lissone Interni Brianza Casa Basket. Domenica il roster avellinese sarà ospite della BPC Virtus Cassino.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Girone A

Settima Giornata

Rimadesio Desio - Del Fes Avellino 75-90

Parziali: 15-23, 28-24, 16-19, 16-24

Desio: Sodero 13 (3/6, 0/0), Maspero 13 (2/2, 3/7), Tornari 12 (3/3, 2/5), Giarelli 12 (5/10, 0/0), Baldini 9 (3/7, 0/6), Valsecchi 6 (0/0, 2/3), Mazzoleni 5 (2/3, 0/0), Klanskis 5 (1/2, 0/0), Elli (0/1, 0/0), Raffaldi, Fumagalli, Caglio

DF Avellino: Santucci 16 (2/2, 3/7), Nikolic 15 (6/10, 1/2), Bortolin 14 (5/7, 0/0), Carenza 12 (3/5, 2/3), Burini 12 (2/5, 2/3), Caridà 8 (0/1, 2/3), Giunta 5 (2/5, 0/1), Verazzo 4 (2/2, 0/0), Vasl 2 (1/2, 0/6), Venga 2 (1/2, 0/0)

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC Del Fes Avellino