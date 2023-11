Del Fes Avellino nel gruppone delle terze per un B Nazionale equilibrata Domenica (ore 18) sarà sfida contro la Fabo Herons Montecatini al PalaDelMauro

Si conferma l'equilibrio nel girone A di Serie B Nazionale. La Del Fes Avellino è uscita sconfitta dal parquet della BPC Virtus Cassino con il risultato di 80-76 nell'ottava giornata del campionato e ora è nel gruppone delle terze in classifica. In vetta ci sono la Caffè Toscano Pielle Livorno e la Fabo Herons Montecatini (6 vittorie e 2 sconfitte), subito dietro ci sono 6 squadre: tra queste c'è la Del Fes con la Logiman Pallacanestro Crema prima delle terze in virtù della gara in meno.

Domenica la sfida casalinga contro la Fabo Herons Montecatini

"Abbiamo peccato nell'atteggiamento in avvio di gara. - ha spiegato il coach della squadra avellinese, Andrea Crosariol - Abbiamo concesso giocate troppo semplici ai nostri avversari. Gli abbiamo permesso di correre ed era un aspetto che dovevamo limitare. Eravamo stati bravi a Desio, qui siamo stati meno bravi. Abbiamo lasciato anche Teghini libero al tiro e lui, soprattutto in avvio, è stato bravo. Abbiamo pagato la fisicità in termini di corsa e contropiede anche a rimbalzo ed è stato molto difficile recuperare". Domenica, con palla a due alle 18, la Del Fes ospiterà la Fabo Herons Montecatini: la sfida contro una delle due formazioni in testa può dire tanto sul cammino della squadra di Crosariol.