Basket: la Del Fes Avellino esonera coach Andrea Crosariol Il club ha ringraziato il tecnico, sollevato dall'incarico dopo 9 giornate di campionato

La Del Fes Avellino punta sul cambio in panchina. Il club irpino, reduce da due sconfitte di fila, l'ultima rimediata nel big match contro la Fabo Herons Montecatini, ha deciso di esonerare coach Andrea Crosariol. Il tecnico è stato sollevato dall'incarico di primo allenatore dopo 9 turni di campionato nel girone A di Serie B Nazionale. Nella scorsa stagione con Crosariol la Del Fes ha conquistato la conferma nel terzo livello dei tornei italiani vincendo il play-in di fine stagione nella riforma dei campionati.

Il comunicato ufficiale del club

"La ASD DelFes comunica di aver interrotto il rapporto lavorativo con coach Andrea Crosariol. Il club biancoverde porge al tecnico un ringraziamento per il lavoro svolto nell’annata agonistica 2022/2023, centrando la partecipazione al campionato di Serie B Nazionale e per l’inizio di questo nuovo anno sportivo. La società augura a Crosariol, tecnico dalla grande professionalità, le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera".