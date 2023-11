Del Fes Avellino: mini abbonamento per le prossime tre gare casalinghe Iniziativa per il ciclo di gare che vedrà la squadra irpina giocare 3 match su 4 al PalaDelMauro

L'ASD Del Fes Avellino ha annunciato la prevendita di mini abbonamenti per le prossime tre gare casalinghe (domenica con la SAE Scientifica Legnano, domenica 3 dicembre con l'Akem Libertas Livorno e domenica 10 dicembre con la Lissone Interni Brianza Casa Basket) al prezzo di 10 euro per la tribuna Terminio superiore e di 20 euro per la tribuna Terminio laterale.

Prevendita per il singolo match

Per la gara con Legnano, in programma domenica con palla a due alle 17, saranno in vendita i biglietti singoli al costo di 5 euro per la tribuna Terminio superiore, 10 euro per la tribuna Terminio laterale e di 20 euro per la tribuna VIP.

Modalità e orari

"I biglietti ed il mini abbonamento potranno essere acquistati in prevendita sul circuito Posto Riservato. La biglietteria del PalaDelMauro sarà aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 10.30 alle 13 e domenica dalle 15.30 fino alla palla a due del match".