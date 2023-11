Del Fes Avellino: anticipato di un'ora il match con l'Akern Libertas Livorno Domenica la sfida valida per la dodicesima giornata del girone A di Serie B Nazionale

La gara Del Fes Avellino - Akern Libertas Livorno si giocherà domenica con palla a due alle 17 al PalaDelMauro. Anticipo di un'ora rispetto a quanto definito in precedenza per il match valido come dodicesima giornata del girone A di Serie B Nazionale. Alle 20.45 è in programma il derby tra l'Avellino e la Turris allo stadio "Partenio-Lombardi". Nel frattempo, è fissata per lunedì prossimo, alle 15.30, nella sala stampa del PalaDelMauro la conferenza di presentazione della società trasformata da ASD a SSDRL con i dettagli dei passaggi dell'operazione.

Il comunicato ufficiale

"La DelFes Avellino Ssdrl rende noto che il match originariamente in programma domenica alle ore 18.00 contro l’Akern Libertas Livorno, valido per la dodicesima giornata di andata è stato anticipato per motivi di ordine pubblico alle ore 17.00".