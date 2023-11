Del Fes Avellino: ecco Chinellato. Crotti: "Grazie alla società" Il gm Nevola: "Ci auguriamo possa sin da subito mostrare il proprio valore"

Riccardo Chinellato è un nuovo giocatore della Del Fes Avellino. La società irpina inserisce una nuova pedina nel roster per coprire l'assenza dell'infortunato Matteo Santucci e per rinforzare nel complesso il gruppo ora a disposizione di coach Alessandro Crotti: "Chinellato è un giocatore duttile che può coprire 2 ruoli (3 e 4). - ha spiegato il tecnico della Del Fes - Ha grande fisicità e ottima capacità realizzativa. Sarà giocatore prezioso per elevare la nostra qualità, ma senza snaturare il nostro sistema. Un grazie alla società è doveroso, questo innesto ci permetterà di migliorare viste le difficoltà attuali nelle rotazioni".

Nevola: "Una occasione di mercato"

"Abbiamo cercato di cogliere una occasione di mercato, Riccardo andrà ad inserirsi nel nostro organico e ci permetterà di colmare l’assenza di Santucci ed essere un valore aggiunto completando il nostro roster. - ha aggiunto il general manager della Del Fes, Antonello Nevola - Ci auguriamo possa sin da subito mostrare il proprio valore".

Il comunicato ufficiale

"La DelFes Avellino Ssdrl è lieta di comunicare l’ingaggio dell’atleta Riccardo Chinellato. Classe 2000, ala di 198 centimetri per 94 chilogrammi, il giocatore entrerà a far parte del roster di coach Alessandro Crotti e nelle prossime ore sarà in città per aggregarsi alla rosa della prima squadra. Giocatore di talento e di energia utile per la sua duttilità, potendo ricoprire il ruolo di ala piccola ed ala forte. Cresciuto cestisticamente a Cantù, Chinellato ha indossato la maglia di Lecco nell’annata 2018/2019, per poi vestire la maglia dell’Eurobasket Roma l’annata successiva in Serie A2. Olginate e Piadena in Serie B, nuovamente A2 con Piacenza. Lo scorso campionato in Serie B è stato protagonista a Rieti arrivando fino alla fase finale e sfiorando la promozione in A2. Con la Sebastiani ha realizzato 14.7 punti di media a cui ha aggiunto 6.3 rimbalzi e 1.8 assist di media. Questa stagione l’ha iniziata ad Omegna giocando 5 gare e realizzando 8.6 punti di media in 23 minuti di utilizzo".

Foto: ufficio stampa DelFes Avellino Ssdrl