Scandone Avellino ko a Marigliano: vince la Promobasket (75-62) Coach Sanfilippo: "Molti dei nostri sono stati al di sotto della media, complimenti a Marigliano"

Sconfitta in trasferta per la Scandone Avellino in apertura del 2024. La squadra irpina è stata superata dalla Promobasket Marigliano al PalaNapolitano nella gara valida per la quindicesima giornata di campionato di Serie B Interregionale. Finale di 75-62 per una prestazione con poca continuità per la Scandone.

Sanfilippo: "In molti al di sotto della media"

"Abbiamo giocato una gara media e serviva fare molto di più contro la squadra che è di gran lunga la più in forma del campionato. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo, nel post-gara - Molti dei nostri sono stati al di sotto della media, complimenti a Marigliano".

Il tabellino

Serie B Interregionale - Girone G

Quindicesima Giornata

Promobasket Marigliano - Scandone Avellino 75-62

Parziali: 24-9, 14-19, 22-16, 15-18

S. Avellino: D’Offizi 11, Sanchez 6, Bianco 4, Mazzagatti, Cianci, Soliani 13, Pichi 22, Trapani 6, Scolpini ne, Bassilekin ne. All. Sanfilippo.

Foto: Ufficio Stampa Felice Scandone