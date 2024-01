Del Fes Avellino, Burini: "Niente calcoli per raggiungere i nostri obiettivi" Il playmaker: "Ci attende una trasferta difficile contro Fiorenzuola"

"Ci voleva assolutamente una vittoria per confermare il successo ottenuto a fine anno". Così Federico Burini si è espresso sul momento in casa Del Fes Avellino dopo i due punti conquistati a Capriglia di Pellezzano contro la Lars Virtus Arechi Salerno. "Dobbiamo recuperare un dicembre negativo con gioco, risultati e firmare una classifica diversa. - ha aggiunto il playmaker della squadra irpina - Abbiamo vissuto tante difficoltà, infortuni e acciacchi, ma la squadra è unita anche in allenamento. Vogliamo restare positivi nella prospettiva del campionato aiutandoci e c'è lo spirito giusto verso il girone di ritorno".

Sabato (ore 21) la sfida contro Fiorenzuola

"Ci attende una trasferta difficile contro Fiorenzuola. - ha aggiunto Burini - Soprattutto in casa ha dimostrato di essere solidi con il gioco perimetrale e in transizione. Ha molto talento e dobbiamo restare compatti per portare a casa due punti. Il margine di errore è ridotto al minimo. Ci tocca restare uniti e non guardare la classifica. Non esistono calcoli, conta pensare e vincere una partita alla volta se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi".