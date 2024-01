La Scandone Avellino vince in trasferta contro Corato (59-60) Bianco è decisivo per il successo ottenuto dalla squadra allenata da coach Sanfilippo

La Scandone Avellino passa in trasferta sul parquet del Basket Corato con il finale di 59-60 nella gara valida per la quinta giornata di ritorno del girone G di Serie B Interregionale. Bianco realizza i liberi decisivi per la vittoria della squadra irpina, guidata in panchina da coach Sanfilippo.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Girone G

Basket Corato - Scandone Avellino 59-60

Parziali progressivi: 14-18, 31-26, 45-44

Corato: Perez ne, Lomello, Tomcic 14, Birra 7, Vaulet 27, Sgarlato, Allier, Del Tedesco 2, Barbakadze ne, Bruni 2, Petrovic ne, Bellato 7. All. Gattone.

S. Avellino: D'Offizi 5, Sanchez 2, Scolpini, Bianco 9, Mazzagatti, Cianci 11, Soliani 14, Imbimbo ne, Pichi 11, Trapani 8. All. Sanfilippo.

Arbitri: Serse, Amatori

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S Felice Scandone Avellino 1948