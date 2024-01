Lutto Fiorenzi, il cordoglio del CONI Avellino: "Figura di grande rilievo" "Onorati di avergli attribuito la medaglia di bronzo al merito sportivo"

Sono ore di lutto nello sport avellinese per la scomparsa del dottor Gianfranco Fiorenzi. Cordoglio anche da parte del CONI Avellino e del delegato provinciale, Giuseppe Saviano: "Il Coni di Avellino è addolorato per la scomparsa del dott. Gianfranco Fiorenzi, figura di grande rilievo dello sport irpino. - si legge nella nota ufficiale - Ricordiamo a tutti che il dott. Fiorenzi è stato protagonista, nella pallavolo, di successi di livello alto, contribuendo, grazie alla sua tenacia ed anche a sacrifici personali, di tempo ed economici, alla conquista di un importante ruolo nazionale della pallavolo irpina, con le storiche promozioni in serie A. Sottolineamo, inoltre, il grande e professionale impegno con l’A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) della Federazione italiana Giuoco Calcio che, in provincia di Avellino, ha contribuito alla formazione di tantissimi ufficiali di gara, garantendo la regolarità dei vari campionati e tornei.

Vogliamo rimarcare che il dott. Fiorenzi esprimeva la vera figura di volontario dello sport, anche nella promozione sportiva, impegnandosi sempre per il raggiungimento di risultati sportivi a favore della Comunità irpina, senza nessuno scopo recondito. Siamo stati onorati per avergli attribuito, con pieno merito, la medaglia di bronzo al merito sportivo del CONI nazionale. Giungano, dal Coni di Avellino a da tutti gli sportivi che rappresentiamo, le più sentite condoglianze alla Famiglia del Dott. Gianfranco Fiorenzi".

L'AIA Avellino: "Gran parte della sua vita alla crescita della sezione"

"Oggi è un triste giorno per l'AIA di Avellino perchè è venuto a mancare il caro Gianfranco Fiorenzi, Arbitro Benemerito. Gianfranco muove i primi passi nella nostra associazione nel 1969 fino a diventare Presidente della nostra Sezione, incarico mantenuto dal 1999 fino al 2012. Gianfranco, amato e stimato da tutti, è stato un punto di riferimento importante per intere generazioni di arbitri avellinesi avendo dedicato gran parte della sua vita alla crescita della nostra sezione. Il Presidente Saverio Zaccaria unitamente al Consiglio Direttivo e la sezione tutta con cordoglio si stringono al dolore della famiglia".