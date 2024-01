Basket: la Scandone Avellino vince ad Angri (71-72) L'assistant coach Festa: "Tutti hanno dato il loro apporto e questo è frutto del lavoro settimanale"

La Scandone Avellino vince di un punto al PalaGalvani contro l'Angri Pallacanestro. Finale di 71-72 e rilancio immediato per la squadra di coach Nino Sanfilippo, reduce dal ko casalingo contro la LDR Power Basket Salerno. Soliani con 23 punti e Cianci (15) guidano la Scandone alla vittoria in trasferta: "È stata una partita combattuta fino all’ultimo. Siamo felicissimi anche perché Angri non aveva ancora perso in casa quest’anno e a loro vanno anche i complimenti per la stagione che stanno disputando. - ha affermato l'assistant coach della Scandone, Luca Festa, nel post-gara - Nei primi due quarti abbiamo giocato un’ottima pallacanestro, negli ultimi due sono venute a mancare energie fisiche e mentali ma siamo stati a non disunirci nei momenti di difficoltà. Tutti hanno dato il loro apporto e questo è frutto del lavoro settimanale".

Il tabellino

Serie B Interregionale - Girone G

Diciottesima Giornata

Angri Pallacanestro - Scandone Avellino 71-72

Parziali: 20-19, 19-22, 20-18, 12-13

S. Avellino: D'Offizi 3, Scolpini 2, Bianco 5, Mazzagatti 5, Cianci 15, Soliani 23, Pichi 7, Trapani 12, Bassilekin ne. All. Sanfilippo

Foto: ufficio stampa Felice Scandone