Basket: è la vigilia di Del Fes Avellino - Geko PSA Sant'Antimo Serie B Nazionale: turno infrasettimanale per la ventesima giornata del girone A

Domani, con palla a due alle 20.30, la Del Fes Avellino ospiterà la Geko PSA Sant'Antimo al PalaDelMauro. La sfida sarà diretta da Dario Di Gennaro di Roma e Matteo Lilli di Ladispoli. La Del Fes è chiamata al riscatto dopo il ko contro la Caffè Toscano Pielle Livorno, mentre la Partenope ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva sul parquet della Gema Montecatini.

Formato: "La prova con la Pielle Livorno è stata ottima"

"Sant’Antimo è squadra in fiducia, fonda il suo attacco su un gioco di pick 'n' roll dal quale Gallo e Cantone prendono vantaggio. - ha affermato l'assistant coach della Del Fes, Salvatore Formato, per presentare la sfida - Nei lunghi c’è grande solidità con Quarisa e Kamperidis ed in generale sono una squadra molto fisica, tosta, che è in un momento di particolare fiducia. Noi siamo reduci da un’ottima prestazione contro Livorno, che però non ha portato punti, ma è un buon viatico per la partita che andremo a disputare".