Volley, GSA Ariano Irpino: Capozzi e Ninfadoro in azzurro Sono stati impegnati a Napoli con il settore qualificazione maschile giovanile FIPAV

Grande soddisfazione in casa GSA per la convocazione in azzurro degli atleti, Cristian Capozzi e Matteo Ninfadoro. I due pallavolisti arianesi sono stati impegnati a Napoli in sedute di allenamento con il settore qualificazione maschile giovanile FIPAV di cui è direttore tecnico Ferdinando De Giorgi con Vincenzo Fanizza coordinatore.

I risultati delle squadre maschili

"Questa bella ed importante notizia è giunta in un momento di positivi risultati delle squadre maschili che nella settimana appena trascorsa hanno colto importanti successi. - si legge nella nota della GSA - Il gruppo under 17 maschile ha disputato tre gare battendo nell’ordine: Paduli Volley 3-0, gara del 16 gennaio; Cusano Volley 3-2, gara del 17 gennaio; Olimpica Avellino 3-0, gara del 19 gennaio.

Altri match per i diversi team

Da segnalare che sono scese in campo a Benevento martedì 16 le ragazze dell’under 18 allenate da Rosario Checa e Giulio Santosuosso. Nel match con il Volare Volley le atlete del Tricolle, pur sconfitte per 3-0, hanno fatto registrare grandi margini di miglioramento soprattutto sul piano tattico. Il ciclo di gare del GSA Pallavolo Ariano Asd si è chiuso con la vittoria della squadra di Prima Divisione allenata da Giulio Filomena e Nico Medici. Nella partita che si è disputata sabato 20 al Palasport di

Via Cardito, gli arianesi hanno avuto la meglio nei confronti dell’insidiosa compagine del Paduli con un netto 3-0. Con questa affermazione termina nel migliore dei modi un periodo agonistico di grande impegno che vede il GSA al vertice della classifica".

Foto: Settore Comunicazione GSA