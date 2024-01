Scandone Avellino, Sanfilippo: "Occorre la gara perfetta contro Molfetta" Il coach: "Dovremo chiedere a Scolpini di giocare più minuti e a Mazzagatti di essere efficace"

Domani, con palla a due alle 18.30, la Felice Scandone Avellino di coach Nino Sanfilippo ospiterà la capolista Dai Optical Molfetta al PalaDelMauro per la diciannovesima giornata del girone G di Serie B Interregionale: "Abbiamo giocato una gara molto solida ad Angri ottenendo una vittoria molto importante contro una squadra che aveva mai perso in casa. Ora ci attende un'altra gara impegnativa. - ha spiegato il tecnico biancoverde - La classifica ci restituisce la situazione, la forza e la durezza di una squadra che meritatamente è prima. È stata la più continua fin qui. Ha giocatori esperti, che regalano pochissimo. A questo livello sbagliare poco è la prima forma di produzione. In questo sono i migliori. Ti fanno guadagnare ogni tiro aperto, ogni vantaggio. La costruzione di squadra è stata lineare ed efficace. Ci vuole la gara perfetta sperando in una performance al di sotto del livello abituale. Non siamo reduci da una settimana positiva. Non avremo Sanchez e forse ci sarà anche un'altra assenza. Dovremo chiedere a Scolpini di giocare più minuti e a Mazzagatti di essere efficace. Sarà una gara molto impegnativa".