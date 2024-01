Del Fes Avellino, Curcio: "A Piacenza per la continuità" L'assistant coach della squadra irpina: "Vincere lì ci permetterebbe di acquisire fiducia"

Domani, con palla a due alle 18, la Del Fes Avellino sarà ospite della Bakery Basket Piacenza al PalaFranzanti per la ventunesima giornata del girone A di Serie B Nazionale. La squadra irpina è reduce dalla vittoria sulla Geko PSA Sant'Antimo e punta alla continuità e al rilancio in trasferta. "Nonostante il poco tempo a disposizione, abbiamo lavorato duramente assieme alla squadra per preparare al meglio il match. Siamo reduci dal successo nel derby, mentre loro vengono dal ko di Livorno. - ha spiegato l'assistant coach della Del Fes, Antonio Curcio - Piacenza con i suoi play, Soviero e Maglietti, mette grande intensità difensiva, in attacco un occhio di riguardo a Criconia, in possesso di un ottimo tiro da tre punti, come Mastroianni e Bertocco. Rasio è l’ultimo arrivato ed è una presenza sotto i tabelloni. Sarà una gara diversa rispetto all’andata, ovviamente da vincere per sfruttare questo nostro momento positivo. Violare Piacenza ci permetterebbe di acquisire fiducia ed aprire una striscia di vittorie utile a scalare la classifica".