Sandro Abate: pari in trasferta contro Mantova (4-4) Calcio a 5, Serie A: tante emozioni nel match giocato al PalaNeolù

Finale di 4-4 nella gara tra Saviatesta Mantova e Sandro Abate, valida per la diciottesima giornata di Serie A di calcio a 5. Irpini avanti con Gui, ripresi e sorpassati da Cabeca e Salas, prima di un nuovo controsorpasso firmato da Avellino e Arillo. Baroni firma il 3-3, Galletto riporta avanti la Sandro Abate prima del definitivo 4-4, realizzato ancora da Baroni.

Calcio a 5 - Serie A

Diciottesima Giornata

Saviatesta Mantova - Sandro Abate 4-4 (2-1 pt)

Mantova: Ricordi, Jesulito, Mascherona, Lemos, Cabeca, Fontaniello, Ninz, Leleco, Baroni, Donadoni, Salas, Cataldo, Da Silva. All. Milella

S. Abate: Vitiello, Ugherani, Gui, Avellino, Arillo, Damascato, Mauriello, Galletto, Wilde, Joselito, Venezia, Di Luccio. All. Basile

Marcatori: 3'53'' p.t. Gui (S), 11'02'' Cabeca (M), 17'42'' Salas (M), 5'34'' s.t. Avellino (S), 7'02'' Arillo (S), 7'49'' Baroni (M), 8'19'' Galletto (S), 13'38'' Baroni (M)

Espulsi: 3'59'' s.t. Salas (M) per doppia ammonizione

Ammoniti: Gui (S), Rondelli (M), Baroni (M), Avellino (S), Salas (M), Ugherani (S)

Arbitri: Piccolo, Basile

Crono: De Ninno

Foto: ufficio stampa Asd Sandro Abate Five Soccer