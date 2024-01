Scandone Avellino, Sanfilippo: "Guardiamo speranzosi al futuro" Il tecnico biancoverde: "Nell'ultimo match non potevo chiedere di più alla mia squadra"

La Scandone Avellino è reduce dal ko contro la capolista Virtus Basket Molfetta con il finale di 52-53 e domenica la squadra irpina, partecipante al campionato di Serie B Interregionale (girone G) sarà ospite della White Wise Monopoli: "Abbiamo giocato una gara gagliarda, ci sono mancate le energie e purtroppo non abbiamo avuto le risposte che aspettavamo da alcuni atleti. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo - Peccato che non abbiamo avuto Bianco negli ultimi minuti a causa dei crampi: poteva darci più verve in avvicinamento al canestro. Abbiamo avuto delle percentuali basse al tiro, l’imprecisione dai liberi questa sera ci è costato caro. Voglio ringraziare tutto lo staff medico, Imparato, De Cicco e Capasso, che stanno facendo l’impossibile per recuperare quanto prima tutti i nostri infortunati. Non potevo chiedere di più alla mia squadra. Bravi loro che sono una squadra molto forte e lo hanno dimostrato anche nell'ultima gara. Ci teniamo l’ennesima buona prestazione e guardiamo speranzosi al futuro".

Foto: ufficio stampa Felice Scandone