Scandone Avellino: sabato la sfida contro la Sveva Pallacanestro Lucera Ultimo appuntamento casalingo nella prima fase del torneo per i biancoverdi

La Scandone Avellino è reduce dalla sconfitta contro la White Wise Monopoli (88-82) e sabato (ore 20) i biancoverdi ospiteranno la Sveva Pallacanestro Lucera nel match valido per il penultimo turno del girone G di Serie B Interregionale. Prima fase del campionato ormai verso la conclusione e dopo 20 gare la Scandone ha ottenuto 11 vittorie con 9 sconfitte. Nel post-gara a Monopoli il coach della squadra irpina, Nino Sanfilippo, ha sottolineato il disappunto per la direzione di gara: "Complimenti a Monopoli che ha fatto un’ottima gara offensiva, bravissimi i miei ragazzi che hanno provato a tenere botta fino all’ultimo. Questa volta parlo degli arbitri, mi sono sentito preso in giro dal commissario e dagli stessi direttori di gara. - ha spiegato il tecnico della Scandone al termine del match giocato in terra pugliese - Non si è mai visto un coach espulso dopo aver fatto i complimenti ad un avversario. Parleremo di questo nelle sedi opportune. Sono molto arrabbiato e deluso".

Foto: ufficio stampa Felice Scandone