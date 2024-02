Del Fes Avellino, Fresno: "Vittoria importante, la squadra è ambiziosa" La guardia/ala: "Mi trovo a mio agio con squadra e staff: è un aspetto fondamentale"

La Del Fes Avellino è reduce da tre vittorie di fila, l'ultima ottenuta contro la NPC Rieti al PalaDelMauro. Nel match contro i laziali c'è stato l'esordio dell'ultimo acquisto, Lucas Fresno: "Abbiamo ottenuto una vittoria importante per la classifica e soprattutto per la squadra. - ha spiegato la guardia/ala della Del Fes - Sono molto contento di essermi presentato bene nel roster e nella prima gara. È stata una vittoria importante per la squadra. Credo che si siano capite le qualità e in particolar modo ciò che posso e devo dare in campo, ovvero la difesa e l'occasione offensiva da concretizzare, soprattutto con il tiro da 3 punti. La squadra è molto forte ed è ambiziosa per il roster e mi trovo a mio agio con squadra e staff tecnico: è un aspetto fondamentale". Con le ultime tre vittorie in serie la Del Fes è risalita fino al gruppo delle ottave nella classifica del girone A (quota 22 punti con la Paffoni Fulgor Omegna e la Logiman Pallacanestro Crema). Domenica (ore 18) la squadra di coach Alessandro Crotti sarà ospite della Solbat Piombino al Palasport Tenda.