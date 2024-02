Del Fes Avellino: "Kiss Cam" e "Photo Boot" nella gara contro Desio Biglietto unico per le due gare casalinghe: alle 20.30 con l'Aurora, domenica con la Virtus Cassino

Quattro vittorie di fila e l'obiettivo di non fermarsi: alle 20.30 la Del Fes Avellino ospiterà la Rimadesio Desio per il ventiquattresimo turno di Serie B Nazionale. Gli irpini di coach Alessandro Crotti sono chiamati all'ulteriore passo di continuità. Per la gara di questa sera la Del Fes ha lanciato due iniziative: in primis la promozione "Dove c’è passione nasce l’amore" per i due match consecutivi in casa (oggi con l'Aurora Desio e domenica con la BPC Virtus Cassino) con la possibilità di acquisto di un biglietto per assistere dal vivo ad entrambe le gare (5 euro per la tribuna superiore, 10 euro per la tribuna laterale, 25 euro per la tribuna VIP). Inoltre, nella gara di questa sera (palla a due alle 20.30) ci saranno la "Kiss Cam" e il "Photo Boot".

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino