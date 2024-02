Basket: Gianluca Tucci riparte da Taiwan Nuova avventura per il tecnico avellinese, la prima con una Nazionale

"Buon anno a tutti, in onore del Drago Verde di Legno. Energia, creatività e innovazione sono le parole chiave della mia nuova esperienza, appena iniziata": così, sui canali ufficiali social, Gianluca Tucci ha annunciato la nuova avventura in carriera. Il tecnico avellinese riparte da Taiwan, è entrato nello staff della nazionale asiatica, pronta per le nuove sfide nelle qualificazioni al torneo continentale del 2025.

Il tecnico era reduce dai 7 anni da vice all'Umana Reyer Venezia

Dopo le sette stagioni vissute da assistant coach di Walter De Raffaele e anche di Neven Spahija nella seconda parte della scorsa annata sportiva, con un cammino vincente in orogranata (due Scudetti, una Coppa Italia e una FIBA Europe Cup), un periodo di riposo prima di abbracciare questo nuovo progetto: Tucci ha raggiunto Taipei per iniziare il nuovo percorso, il primo con una nazionale.