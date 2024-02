Basket: la Del Fes Avellino saluta Matteo Caridà Serie B Nazionale (girone A): si chiude l'avventura in Irpinia per l'esterno capitolino

Rescissione contrattuale tra la Del Fes Avellino e Matteo Caridà. L'esterno capitolino saluta la società biancoverde lanciata verso la ventisettesima giornata del campionato di Serie B Nazionale (girone A). L'avventura di Caridà in canotta Del Fes era iniziata nella seconda parte dell'annata sportiva 2021/2022.

Il comunicato ufficiale del club irpino

"La DelFes SSdrl comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione contrattuale con l’atleta Matteo Caridà. Al giocatore va un sentito ringraziamento per i due anni trascorsi in maglia biancoverde, al tempo stesso il club gli augura le migliori fortune professionali".

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino