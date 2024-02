Sandro Abate: 2-2 con la Feldi Eboli al PalaSele Calcio a 5, Serie A: padroni di casa avanti, irpini abili nella ripresa a firmare il pari

Finale di 2-2 tra la Feldi Eboli e la Sandro Abate nella gara della ventiduesima giornata di Serie A di calcio a 5. Al PalaSele, dopo il primo tempo chiuso 0-0, i padroni di casa trovano il vantaggio con Selucio e il raddoppio con Patias. Arillo accorcia le distanze e Joselito firma il gol del pari, del 2-2 con cui si chiude il match. Tra le due reti degli irpini c'è il tiro libero parato da Parisi su Patias. Si conferma il quinto posto per le due squadre, ora a quota 36 punti. Venerdì (ore 20.30) la Sandro Abate ospiterà il Meta Catania al PalaDelMauro.

Il tabellino

Calcio a 5 - Serie A

Ventiduesima Giornata

Feldi Eboli - Sandro Abate 2-2 (0-0 pt)

F. Eboli: Dal Cin, Marinovic, Patias, Restaino, Venancio, Di Staino, Montefalcone, Degan, Liberti, Braga, Galliani, Selucio. All. Samperi

S. Abate: Parisi, Galletto, Gui, Arillo, Joselito, Vitiello, Etzi, Ugherani, Abate, Wilde, Di Luccio, Hozjan. All. Basile

Marcatori: 7'37'' st Selucio (F), 12'52'' Patias (F), 13'15'' Arillo (S), 18'50'' Joselito (S)

Ammoniti: Hozjan (S), Braga (F), Galletto (S), Arillo (S)

Espulsi: A 5'42'' st Hozjan (S) per doppia ammonizione, 14'22'' st Galletto (S) per doppia ammonizione

Note: 16'19'' st Parisi (S) para un tiro libero a Patias (F)

Arbitri: Petrillo, Mancuso

Crono: Ciccarelli

Foto: ufficio stampa Asd Sandro Abate Five Soccer