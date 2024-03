Del Fes Avellino, Crotti: "Ora dobbiamo trovare continuità in casa" Domenica il derby contro la Juvecaserta al PalaDelMauro per la squadra irpina

"Abbiamo rimediato a uno dei due danni fatti in casa perché non era facile vincere a Montecatini. Abbiamo avuto una buona reazione con una squadra limitata in modo chiaro per rotazioni". Così Alessandro Crotti ha presentato la fase della sua Del Fes Avellino, reduce dalla vittoria ottenuta sul parquet della Fabo Herons Montecatini e lanciata verso il derby con la Paperdi Caserta, in programma domenica al PalaDelMauro: "Siamo stati bravi dal +14 al -4 non era facile restare in partita e non siamo caduti nel panico. Nel finale stavolta abbiamo vinto noi. - ha spiegato il coach della Del Fes - Nelle ultime due prove casalinghe siamo stati morbidi con atteggiamento sufficiente, dovremo essere diversi nel prossimo match. Caserta si sta giocando un traguardo importante come la conferma nella categoria. Ci siamo parlati tra staff e proprietà e vogliamo arrivare ai playoff pronti. Dobbiamo convincerci di essere un buon team. Vogliamo arrivare pronti a tutti livelli e occorre innanzittutto entrare con due piedi nella zona utile per la post-season. Abbiamo già buttato due gare casalinghe in cui dovevamo fare ben altro".