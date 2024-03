Sandro Abate ko: la Meta Catania vince al PalaDelMauro (2-4) Calcio a 5, Serie A: decisive le reti di Rocha e Pulvirenti nella ripresa

La Sandro Abate esce sconfitta dal match contro la Meta Catania, valido per la ventitreesima giornata di Serie A di calcio a 5. Risultano decisive le reti di Rocha e Pulvirenti nella ripresa dopo il 2-2 nel primo tempo. Irpini a segno con Wilde e Arillo. Sabato 9 (ore 18.30) la Sandro Abate sarà ospite della Came Treviso per il ventiquattresimo turno della massima serie di futsal.

Il tabellino

Calcio a 5 - Serie A

Ventitreesima Giornata

Sandro Abate - Meta Catania 2-4 (2-2 pt)

S. Abate: Parisi, Etzi, Joselito, Gui, Avellino, Vitiello, Ugherani, Abate, Wilde, Di Luccio, Venezia, Arillo. All. Basile

M. Catania: Timm, Podda, C. Musumeci, Pulvirenti, Anderson, Manservigi, Rocha, Silvestri, Salamone, G. Musumeci, Cassarino. All. C. Rodrigues

Marcatori: 4'43'' pt Wilde (S), 9'07'' Musumeci (M), 10'25'' Podda (M), 16'11'' Arillo (S), 4'00'' st Rocha (M), 18'56'' Pulvirenti (M)

Ammoniti: Pulvirenti (M), Gui (S), Silvestri (M), Venezia (S)

Arbitri: Piccolo, Paverani

Crono: Romano

Foto: ufficio stampa Asd Sandro Abate Five Soccer