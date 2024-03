La Del Fes Avellino vince il derby con la Paperdi Caserta (80-56) Basket, Serie B Nazionale (girone A): cinque uomini in doppia cifra per la squadra irpina

Vittoria casalinga nel derby campano del ventisettesimo turno del girone A di Serie B Nazionale per la Del Fes Avellino. Finale di 80-56 per la squadra di coach Crotti contro la Paperdi Caserta a cui non basta la prova di Cavaliero con 23 punti. La Del Fes vince con cinque uomini in doppia cifra (Chinellato, Nikolic, Verazzo, Bortolin e Fresno) con un roster che va oltre l'assenza di Burini.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Girone A

Ventisettesima Giornata

Del Fes Avellino - Paperdi Caserta 80-56

Parziali: 25-14, 22-9, 19-15, 14-18

DF Avellino: Chinellato 13 (5/8, 0/2), Nikolic 13 (5/7, 0/1), Verazzo 13 (2/5, 2/4), Bortolin 12 (6/7, 0/0), Fresno 12 (3/6, 2/5), Vasl 7 (1/2, 1/4), Giunta 7 (2/4, 1/3), Carenza 3 (0/1, 1/2), Agosto, Schiavone, Burini

Caserta: Cavallero 23 (7/9, 2/6), Vitale 11 (3/5, 1/7), Paci 6 (1/9, 0/0), Mastroianni 4 (2/5, 0/1), Mehmedoviq 4 (2/4, 0/1), Sergio 3 (0/0, 1/5), Lucas 3 (0/3, 1/2), Alibegovic 2 (1/5, 0/3), Pagano, Pani, Pisapia, Ferraro

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC Del Fes Avellino