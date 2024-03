Scandone Avellino ko contro la Svincolati Milazzo (72-68) Coach Sanfilippo: "Rientrati nel match, ma male per tanti minuti nella prima parte di gara"

Finale di 72-68 e la seconda fase della Serie B Interregionale per la Scandone Avellino si apre con una sconfitta. Nella prima giornata del play-in silver vince la Svincolati Milazzo sulla squadra allenata da coach Nino Sanfilippo. "Abbiamo giocato una gara insufficiente fino al secondo periodo per poi rientrare nel match, ma dovevamo fare meglio sin dall'avvio del match. - ha spiegato il tecnico della Scandone - Dobbiamo essere più continui e leggere le situazioni di gioco evitando la frenesia. Ora dobbiamo archiviare subito il ko e pensare al match contro Barcellona Pozzo di Gotto". La gara casalinga è in programma domenica con palla a due alle 18.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Play-in Silver

Prima Giornata

Svincolati Milazzo - Scandone Avellino 72-68

Parziali: 18-21, 27-11, 10-24, 17-12

S. Avellino: D'Offizi 2, Sanchez 9, Bianco 12, Mazzarese, Cianci 6, Pichi 5, Trapani 26. Mazzagatti ne, Tonello ne. All. Sanfilippo

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948