"Mercogliano for Africa": domenica la gara podistica di beneficenza Sport, evento solidale e prevenzione con offerta volontaria

Questa mattina nella sede della Pro Loco è stata presentata la "Mercogliano for Africa: una corsa per la vita, la speranza in movimento", gara podistica di beneficenza in programma domenica a partire dalle 9.30, che vedrà la partecipazione di oltre cento atleti provenienti da tutta la regione Campania sugli otto chilometri di percorso nel territorio di Mercogliano.

Saviano: "Sport, ma prevenzione e beneficenza"

"Sport, ma soprattutto evento benefico. - ha sottolineato il delegato Coni Avellino, Giuseppe Saviano - C'è la gara con la prevenzione e la beneficenza. Sarà una manifestazione sportiva vera e propria e ringraziamo le forze dell'ordine che ci consentiranno la gestione dell'evento".

Corcione: "Visite senologiche con il dottor D'Archi"

"Siamo sempre pronti a collaborare a queste iniziative di solidarietà e di sostegno. Aiutare chi soffre è un obbligo. - ha rimarcato Bianca Corcione di Hermes - Puntiamo al massimo contributo con l'offerta volontaria e sottolineo la prevenzione, la possibilità di visita senologica ed ecografia con il dottor D'Archi, che è anche il presidente onorario della nostra associazione".

Saveriano: "Sport come aggregazione"

Siamo fieri di partecipare a questi eventi. - ha affermato il presidente della Pro Loco di Mercogliano, Fiorentino Saveriano - Ci sarà un villaggio dello sport, utile per la condivisione. Il percorso abbraccerà tutto il territorio cittadino. La gara è inserita nel calendario della FIDAL e sono già iscritti oltre cento atleti".