Scandone Avellino: vittoria su Piazza Armerina 70-58 Coach Sanfilippo: "La squadra sta giocando con decisione e qualità"

La Scandone Avellino ha superato la Siaz Basket Piazza Armerina con il risultato di 70-58 nella gara valida per la terza giornata del play-in silver di Serie B Interregionale. Tre giocatori in doppia cifra e continuità casalinga per la squadra di coach Nino Sanfilippo: "Abbiamo affrontato con decisione una squadra tosta. - ha spiegato il tecnico biancoverde - I ragazzi hanno disputato una gara con ottimo livello in difesa, con solidità e lucidità nei momenti chiave. Dobbiamo essere ancora più decisi in alcuni aspetti del gioco. La squadra sta facendo qualcosa di sensazionale perché, per l'età media, giocare con così tanto pubblico a questo livello non è facile".

Il tabellino

Serie B Interregionale - Play-In Silver

Terza Giornata

Scandone Avellino - Siaz Basket Piazza Armerina 70-58

Parziali: 19-11, 19-18, 10-13, 22-16

S. Avellino: D'Offizi 5, Sanchez 12, Bianco 4, Mazzarese 1, Cianci 7, Soliani 13, Pichi 15, Tonello, Trapani 13, Imbimbo ne, Mazzagatti ne. All. Sanfilippo