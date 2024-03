Nuoto Pinnato: Erasmo Carbone è tra i migliori under 18 al mondo Top 20 mondiale e top 4 nazionale tra gli under 18 presenti a Lignano Sabbiadoro

Weekend con il secondo round della diciottesima edizione della Finswimming World Cup a Lignano Sabbiadoro e ai blocchi di partenza, tra gli ottocento atleti più forti di nuoto pinnato al mondo, Erasmo Carbone del team ASD Sparta di Mirabella Eclano ha difeso in modo splendido i colori del team azzurro portando a casa nuove prove di altissimo livello e la certezza di essere vicini ai primissimi della categoria under 18.

Le sue prestazioni all'interno delle 2846 "races" sono risultate utile per l'ingresso nella top 20 under 18 mondiale e nella top 4 under 18 italiana nelle distanze 50 Apnea, 50 NP e 100 NP. Grande soddisfazione per l'ASD Sparta: Carbone era alla prima presenza in un evento internazionale ed è già pronto a nuove sfide nel prossimo futuro.

Foto: ASD Sparta