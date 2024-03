Del Fes Avellino, Crotti: "Alla pari con la Libertas, ora testa a Omegna" Basket: mercoledì sarà turno infrasettimanale nel girone A di Serie B Nazionale

"Sull'ultimo episodio è stato bravo Saccaggi a realizzare un canestro molto difficile. Di più era difficile fare da parte nostra". Così Alessandro Crotti ha commentato la sconfitta rimediata dalla sua Del Fes Avellino a Livorno contro la Libertas (62-60) con la tripla di Andrea Saccaggi sulla sirena. "C'è da recriminare per un approccio soft, siamo entrati tardi nella partita, siamo ripartiti da un -16 in trasferta contro una squadra così importante. Abbiamo tenuto comunque la Libertas a 23 punti nel secondo tempo ed è un bel segnale che ci siamo dati".

Mercoledì la sfida casalinga contro la Paffoni Fulgor

"Non siamo gli stessi di qualche settimana fa. - ha aggiunto Crotti - Abbiamo maggiore consapevolezza dei nostri mezzi e speriamo già mercoledì di ripeterci a livello di intensità con Omegna. Penso che quello che stiamo facendo sia buono. Ci siamo inseriti in ritardo nella lotta per le prime posizioni, ma ora siamo presenti e speriamo di continuare così. È stata una partita dura. La Libertas è la squadra più forte di quest'anno. Chiaro che nei playoff dipenderà anche dall'aspetto fisico, ma ce la siamo giocata alla pari".