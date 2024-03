Scandone Avellino ko anche in casa con la Svincolati Milazzo (43-64) Serie B Interregionale (play-in silver): siciliani vincenti sia all'andata che al ritorno

La Scandone Avellino è stata superata nettamente dalla Svincolati Milazzo con il finale di 43-64 nella gara valida per la quinta giornata del play-in silver del campionato di Serie B Interregionale. Dopo l'equilibrio nel primo quarto la squadra siciliana, vincente sia all'andata che al ritorno della seconda fase contro gli irpini, guida il match e allunga con decisione nel terzo periodo di gioco. "Non abbiamo avuto giorni semplici e loro sono stati bravi a colpirci. - ha spiegato il tecnico della Scandone, Nino Sanfilippo - Dovevamo essere più lucidi e dispiace perché ci siamo complicati la vita. Ora riposo e poi testa al prossimo match per centrare la qualificazione ai playoff".

Il tabellino

Serie B Interregionale - Play-In Silver

Quinta Giornata

Scandone Avellino - Svincolati Milazzo 43-64

Parziali: 15-14, 9-14, 7-17, 12-19

S. Avellino: D'Offizi, Sanchez 4, Bianco 8, Mazzarese, Cianci 16, Soliani, Pichi 5, Tonello, Trapani 10, Mazzagatti, Imbimbo ne. All. Sanfilippo

Foto: ufficio stampa Felice Scandone