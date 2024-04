Sandro Abate: ingresso gratuito "green" per la gara contro la L84 "Se ti vesti di verde entri gratis": l'iniziativa del club verso la ventottesima giornata

Reduce dalla vittoria ottenuta sul campo dell'Ecocity Genzano con il finale di 3-2, la Sandro Abate è al lavoro per la gara contro la L84 e la sfida si giocherà con il PalaDelMauro da ingresso gratuito per la ventottesima giornata di Serie A di calcio a 5. "Green day: se ti vesti di verde entri gratis. - si legge sui canali social del club - Per la gara contro L84 coloriamo gli spalti del nostro colore preferito, indossa qualcosa di verde ed entra gratis al palazzetto. Venerdì tutti a sostenere la Sandro Abate, insieme si vince. Colorati di verde e vieni a tifare per noi". La squadra irpina è sesta con 45 punti a tre turni dal termine della regular season.

Il tabellino

Calcio a 5 - Serie A

Ventisettesima Giornata

Ecocity Genzano - Sandro Abate 2-3 (0-2 pt)

E. Genzano: Mammarella, De Oliveira, Fantecele, Lo Cicero, Guedes, Osni Garcia, Romano, Gastaldo, Pina, Barra, Luizinho, Di Ponto. All. Angelini

S. Abate: Parisi, Etzi, Ugherani, Abate, Avellino, Gui, Wilde, Di Luccio, Arillo, Hozjan, Galletto, Vitiello. All. Basile

Marcatori: 5' pt Hozjan (SA), 19'31" Arillo (SA), 7'30" st Barra (E), 19'30'' Gui (SA), 19'52'' aut. Hozjan (E)

Ammoniti: Wilde (SA), Luizinho (E), Pina (E)

Espulsi: al 8'50" st Wilde (SA) per somma di ammonizioni, al 18'56'' st Pina (E) per somma di ammonizioni

Arbitri: Cini e Candria

Crono: Lacrimini

Foto: ufficio stampa Asd Sandro Abate Five Soccer